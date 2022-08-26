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Audi подтвердила приход в Формулу 1 в 2026 году

От: Алексей Шмидт
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Компания Audi объявила о том, что в 2026 году дебютирует в Формуле 1. Немецкий автопроизводитель не уточнил, будет ли он принимать непосредственное участие в выводе своих болидов на стартовую решетку «Королевских гонок», либо же выступит в качестве поставщика двигателей для одной из команд. Окончательное решение по этому вопросу ингольштадтцы планируют принять до конца 2022 года.

Анонс участия Audi в Формуле 1 был сделан в гоночный уик-энд на трассе Спа-Франкоршамп в Бельгии.

Предполагается, что компания уже заключила контракт с командой Sauber, однако объявлять о нем до окончания соглашения швейцарской «конюшни» с ее нынешним титульным спонсором Alfa Romeo по маркетинговым соображениям не будет. 

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Выпуском двигателей для болидов Формулы 1 Audi планирует заниматься на своей базе в Нойбурге, где еще полтора года назад начались первые работы над новым проектом силовой установки, которая будет соответствовать требованиям регламента 2026 года. 

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Моторостроительное подразделение немецкого бренда, ориентированное на Формулу 1, сейчас включает в свой штат 120 сотрудников. В ближайшие годы этот показатель будет увеличен еще на 170 человек. Проект должен возглавить главный инженер Адам Бейкер, который ранее отметился работой в компаниях BMW и Cosworth.

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Ранее ходили слухи о том, что как минимум еще один представитель Volkswagen Group начнет свою программу в Формуле 1. Тогда речь шла о Porsche, которая планировала заключить соглашение с чемпионской командой Red Bull. Предполагалось, что немецкий автогигант выкупит 50% акций гоночного коллектива из Австрии. Впрочем, с тех пор прошел уже месяц и никакого официального подтверждения этой информации так и не появилось.

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