Двухдверную реплику Subaru Impreza WRX продают за 1,9 млн рублей

В Subaru Impreza из 90-х есть что-то, что вызывает ностальгию в умах многих автомобильных фанатов. А когда к этому названию добавляется приставка WRC, то это чувство резко усиливается. Одну из реплик такого автомобиля недавно выставили на продажу через дилера «Unice Cars For Sale». Ее созданием занимались в Польше.За машину просят 33 тысячи евро или 1 миллион 962 тысячи рублей.

Автомобиль основан на Subaru Impreza первого поколения 1996 года, а точнее на редком двухдверном кузове купе. Бодикит в стиле 22B включает широкие крылья, более глубокие передний и задний бамперы, боковые юбки, капот, комплект белых многоспицевых легкосплавных дисков и регулируемое заднее крыло.

Все это в сочетании со специальной окраской делает автомобиль похожим на Impreza в комплектации WRC, которая выходила на раллийные этапы в период с 1997 по 2000 год, и управлялась такими легендарными гонщиками как Колин МакРей и Ричард Бернс.

В салоне ситуация аналогична: набор несочетаемых гоночных ковшеобразных сидений от Sparco, короткий переключатель скоростей, быстросъемный ручной тормоз и рулевое колесо, обтянутое алькантарой. Остальная часть салона осталась прежней с задним диваном и заводской приборной панелью.

Под капотом реплики установлен модернизированный 2,15-литровый двигатель, созданный Block motorsport. В нем используется блок цилиндров Spec-C, усиленный коленчатый вал от 2,5-литрового агрегата, шатуны Eagle, поршни Omega и прокладка головки RCM.

Мощность передается на все четыре колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач Mfactory с близким передаточным числом.

Согласно описанию к объявлению, двигатель этого Subaru выдает 380 л.с. и 490 Нм крутящего момента. Управляемость улучшена благодаря койловерам KW, тормозам Tarox спереди и STI сзади. Пробег автомобиля-донора неизвестен, но нынешний владелец проехал на нем с момента завершения сборки всего 500 км.