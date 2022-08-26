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Стало известно, насколько дешевле привезти авто из-за границы

От: Алексей Шмидт
Cars carrier truck highway road

В последние полгода в России наблюдается тенденция к росту спроса на автомобили из-за границы. Россияне стало гораздо чаще заказывать у компаний, предоставляющих такие услуги, автомобили, которые на российском рынке сейчас находятся в дефиците. 

Как отмечают перевозчики, занимающиеся доставкой машин из зарубежа, сейчас наблюдается рост интереса клиентов к премиальному сегменту, в который входят такие марки, как Mercedes-Benz, BMW и Range Rover. 

По информации издания «Autonews», наибольший спрос сейчас отмечается на модели Mercedes-Benz S-Class, G-Class, BMW X5 и X7. Такие машины заказывают не только «частники», но и тюнинг-ателье, а также сами дилеры, после чего реализуют их с существенной наценкой. 

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Не обходят стороной россияне и китайские автомобили, среди которых основная доля приходится на электрокары. Кроме того, среди покупателей из России наблюдается определенный спрос на большие американские пикапы, такие как RAM или Ford F-150. 

В материале российского автомобильного журнала, ссылающегося на слова специалиста по продаже и перегону иномарок Руслана Кривоного, также были названы предварительные цены на самые популярные автомобили, которые сейчас активно ввозятся из-за границы. 

Так, к примеру, привезти в Россию Mercedes-Benz Maybach S-Class 580 обойдется клиенту в сумму от 20 до 25 миллионов рублей, Mercedes-Benz G-Class AMG 63 – от 25 до 30 миллионов, BMW X5 – от 10 до 12 миллионов, а BMW X7 – от 11 до 12 миллионов рублей.

Для сравнения, у российских дилеров такие автомобили сейчас стоят на 20-40 процентов дороже. При этом большинство из моделей попросту отсутствуют на складах автосалонов.

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