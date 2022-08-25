В Россию приедет новейший седан Chery: подробности

Компания Chery в последние годы активно расширяет линейку своих автомобилей в России, но до сих пор она состоит исключительно из кроссоверов. Впрочем, вскоре этот недочет будет исправлен, поскольку на наш рынок готовится выйти новейшая четырехдверка из «Поднебесной».

Речь идет о седане Chery Arrizo 5 Plus, который получит в РФ собственное название – Arrizo 6 Pro. Китайцы запатентовали дизайн этой модели еще в начале 2022 года. По всей вероятности, продавать новинку компания будет под новоиспеченным брендом Omoda, который вскоре должен дебютировать на нашем рынке с молодежным «паркетником» C5.

На «поднебесном» рынке Arrizo 5 Plus дебютировал еще в 2020-м году. Его длина составляет 4680 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1490 мм, а размер колесной базы равен 2670 мм. Таким образом, по габаритам автомобиль сопоставим с корейскими бестселлерами Hyundai Elantra и Kia Cerato.

В КНР седан предложен покупателям сразу в двух вариантах дизайна, которые отличаются между собой радиаторными решетками и бамперами.

Интерьеры автомобилей идентичны и включают в себя цифровую комбинацию приборов, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем диагональю 10,25-дюйма, климатическую систему, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», а также ряд водительских ассистентов.

Какой окажется линейка двигателей Arrizo 6 Pro в России пока неизвестно, но на китайском рынке седан оснащается полуторалитровым атмосферным мотором, выдающим 116 лошадиных сил, а также его «наддувной» версией мощностью 156 л.с.

Связку обоим составляет МКПП или вариатор. Цены на Arrizo 5 Plus в «Поднебесной» расположены в вилке от 10 до 14 тысяч 500 долларов.

Вместе с тем, ранее стало известно о том, что на одном седане Chery не остановится. В будущем компания планирует привезти на российский рынок еще и флагманскую четырехдверку Arrizo 8, которая пока еще даже не представлена на родном для нее рынке в Китае.