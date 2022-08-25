В Сети показали, как мог бы выглядеть Audi A8 RS из 90-х

Audi RS2 – настоящая икона производительных автомобилей, но что, если бы марка из Ингольштадта разработала для него старшего брата на базе A8? Ответить на этот вопрос решили в компании «Abimelec Design», опубликовавшей рендеры такого модели.

Создавая то, что могло бы стать первым в мире суперседаном, выпущеным в 1995 году, дизайнер черпал вдохновение с RS2 и окрасил автомобиль в тот же оттенок синего.

В кузов автомобиля также был внесен ряд изменений, включая установку видоизмененных переднего и заднего бамперов, расширенных боковых юбок, увеличенных воздухозаборников и затемненных хромированных элементов.

Audi RS2 знаменит по многим причинам, в том числе и тем, что он был построен при участии Porsche. Так что в проекте Audi A8 RS ателье «Abimelec Design» решило использовать множество деталей Porsche, включая зеркала заднего вида от 993-го поколения 911, колеса от 996-го 911, а также ярко-красные тормозные суппорты и увеличенные тормозные диски.

Что до техники? Хотя автор изображений мог бы выбрать один из многочисленных двигателей Audi, которые автопроизводитель предлагал в середине 1990-х годов, он решил, что 5,4-литровый V8 с естественным впрыском топлива от Porsche 928 идеально подходит для этой модели, выдавая 365 л.с. и 520 Нм крутящего момента.

Учитывая, что это высокопроизводительный Audi, он также был задуман с мощной системой полного привода Quattro, которая быстро распознает пробуксовку колес и может мгновенно перенаправить крутящий момент на колеса с наибольшим сцеплением.