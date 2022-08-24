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В Китае разработали электрический аналог «Хаммера»

От: Алексей Шмидт
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Компания Dongfeng имеет в своем арсенале немало суббрендов, один из которых стоит по сравнению с остальными особняком. Речь идет о марке Mengshi или Warrior (в переводе «Воин»). На сегодняшний день этот бренд выпускал только одну модель – бензиновый пикап Mengshi M50, но вскоре его линейка пополнится полностью электрическим внедорожником.

Прототипы новинки Mengshi уже готовы и недавно попались в объективы китайских фотошпионов. Автомобиль должен получить название M51 и будет представлять собой 5-местный вездеход, работающий на электрической тяге, с дизайном близким к американскому «Хаммер».

Вместе с обычной электрической версией для модели предусмотрят также последовательно-гибридную, но она появится чуть позже. В первом случае суммарная мощность Mengshi M51 составит 1070 лошадиных сил, а запас хода благодаря тяговому аккумулятору будет равен около 500 км. Во втором эти показатели окажутся следующими: 816 лошадиных сил и 800 км соответственно. 

Длина новой модели в линейке Mengshi должна составить 5200 мм, а снаряженная масса будет равна 3100 кг. Автомобиль, судя по первым шпионским фотографиям, получит кузов, который будет больше походить на гражданский внедорожник, нежели на военный, как было в случае с его родственником – дизельным пикапом M50 (на фото ниже).

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Пикап Mengshi M50

Кстати, как раз Mengshi M50 и является перелицованным клоном знаменитого американского внедорожника Humvee/Hummer H1, но официально машина не продается. Ее используют в китайской и многих других армиях мира, в том числе белорусской.

Официальная премьера нового внедорожника компании Mengshi состоится в первой половине 2023 года. 

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