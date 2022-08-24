В РФ набирает популярность частный ввоз машин из Китая

За последние полгода в России резко усилился тренд на покупку автомобилей за границей. Но если до недавнего времени лидировали в этом отношении Япония и ОАЭ, то теперь на на арену вышел Китай. Причем в перегоне и оформлении таких машин задействуется так называемые «серые» схемы.

Наибольшим спросом при покупке автомобилей из Китая через посредников пользуются, как ни странно, электрокары. Их стоимость в «Поднебесной» из-за государственных субсидий в развитие «зеленого» транспорта относительно невысока. Причем местный автопром уже научился собирать электрические модели, которые по качеству не уступают мировым автопроизводителям.

Как пишет издание «Газета.ру», со ссылкой на одного из посредников, занимающихся скупкой подержанных электромобилей в КНР, итоговая стоимость кроссовера BYD Tang, если привезти его в Россию, составит около 4 миллионов 400 – 4 миллионов 500 тысяч рублей в зависимости от конечного курса валют. При этом покупателю достанется полноприводный SUV мощностью 517 л.с. и с запасом хода в 505 километров.

Определенным спросом пользуются также автомобили с ДВС, причем те, которые фактически уже вышли на российский рынок – Changan Uni-K (заглавное фото), а также Geely Xingyue L (Monjaro).

Некоторые предприниматели ввозят машины из Китая по суше через Казахстан, а затем оформляют ее в Белоруссии. Другие пользуются другим маршрутом, проходящим через Владивосток.

Эксперты советуют внимательно подходить к вопросу выбора как компании, которая занимается поставками китайских автомобилей в Россию, так и моделей, поскольку в обоих случаях таятся определенные риски. Если в первом можно нарваться на мошенников, то во втором оказаться в ситуации, когда обслужить машину и найти на нее запчасти окажется крайне проблематично.