Автовладельцы в РФ назвали основные недостатки китайских машин

Как известно, китайский автопром постепенно идет к тому, что будет конкурировать по большинству показателей с любым из ведущих мировых производств автомобилей. Впрочем, учитывая не столь большую историю, без определенных нюансов все же не обошлось. Журналисты провели опрос владельцев китайских машин, попросив их назвать основные недостатки своих автомобилей.

Эргономика

Первое, на что обращают свое внимание автовладельцы в РФ, эксплуатирующие китайские автомобили, это проблемы с эргономикой. Чаще всего она не такая выверенная, как у европейских компаний.

Кроме того, многие жалуются на неудобные кресла, которым часто не хватает длины подушки. Некоторые даже идут на крайние меры и едут в ателье, переделывать водительское сиденье.

На удобство и комфорт водителя за рулем также негативным образом чаще всего влияет невозможность нормально отрегулировать рулевую колонку, ход которой очень мал, а также плохая обзорность таких автомобилей, которые дизайнеры в погоне за красивым внешним видом делают максимально непрактичными с этой точки зрения.

Металл

Другой момент – тонкий металл, который до сих пор отпугивает покупателей многих китайских автомобилей, в свое время насмотревшихся на коррозию на первой продукции «поднебесных» брендов. Впрочем, с тех пор многое изменилось, а некоторые автопроизводители, включая Haval, используют в кузовах своих машин намного более качественное «железо».

Климат

Замыкает тройку главных претензий к китайским автомобилям со стороны российских автовладельцев недостаточная климатическая адаптация таких машин к нашим погодным условиям.

Многие поднебесные автопроизводители часто сталкиваются с негативными отзывами владельцев их машин, проживающих в Сибири, где резкий перепад температур приводит к проблемам с работоспособностью двигателей и трансмиссий, а также сопутствующего оборудования, включая трубки, прокладки и уплотнители, которые просто рвутся от нагрузок при экстремально низких температурах.

Иногда, когда это касается топливных трубок, подобные вещи даже приводили к возгораниям машин. Но и здесь стоит сделать ремарку. Многие «поднебесные» автомобильные компании уже давно поняли, что перед тем, как запустить ту или иную модель в продажу в России, необходимо обкатать ее в местах с самым экстремальным климатом.

Так, к примеру, недавно поступила Geely с ее кроссовером Monjaro, который тестировали около месяца на дорогах Сургута.