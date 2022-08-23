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Hyundai Grandeur 7 поколения: появилось первое фото интерьера

От: Алексей Шмидт
Grandeur 7

Компания Hyundai приступила к тестам нового, седьмого по счету поколения премиального седана Grandeur в начале этого года. С тех пор прототипы реформенной четырехдверки успели несколько раз засветиться в объективах фотошпионов, но заглянуть в салон ни одному из них так и не удалось. Однако теперь это упущение исправлено.

В Сети появился первый снимок внутреннего убранства Grandeur 7 генерации, судя по которому салон корейского седана ожидают серьезные изменения.

На данный момент проект нового поколения большого седана Hyundai носит наименование GN7. Судя по сделанной автомобильными папарацци фотографии, внутри водителя и пассажиров нового Grandeur будет ожидать сразу три больших дисплея, каждый из которых отведут под отдельную функцию (цифровая комбинация приборов, мультимедийная система и климат-контроль).

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При этом дизайн рулевого колеса машины выполнят в ретро-стилистике, а селектор трансмиссии позаимствуют у электромобилей Ioniq.

Количество физических кнопок внутри нового Grandeur сведут к минимуму, а также предложат для покупателей версию VIP с двумя «капитанскими» креслами на втором ряду. Кроме того, модели достанется премиальная опция в виде панорамной крыши с функцией регулировки светопропускной способности, как в некоторых моделях компании Mercedes-Benz.

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Что касается внешнего облика седана, то ему должна достаться передняя часть, пересекающаяся с последними Staria и Telluride, тогда как корма окажется похожа на электрокар Lucid Air. При этом длина вырастет с 4930 до 5015 мм.

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Линейку двигателей новый Hyundai Grandeur должен разделить с соплатформенным Kia K8, который включает в свое оснащение 2,5-литровый и 3,5-литровый моторы GDI, а также 3,5-литровый LPG и 1,6-литровый турбо-гибрид.

Премьера Hyundai Grandeur седьмого поколения запланирована на осень этого года, однако в продажу автомобиль поступит не раньше третьего квартала 2023 года. 

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