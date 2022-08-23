Жители РФ стали чаще брать кредиты на покупку подержанных автомобилей

В России увеличилось количество кредитов, взятых на покупку подержанных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба «ВТБ». Аналитики банка провели исследование, в ходе которого выяснили, что с начала 2022 года доля кредитов на покупку б/у-машин в стране увеличилась в два раза, достигнув в июле показателя в 60 процентов. Суммарно же организация выдала за семь месяцев этого года 12 тысяч 200 таких займов, общая сумма которых составила 11 миллиардов 700 миллионов рублей.

Эксперты банка объясняют увеличение доли кредитов, которые были взяты на приобретение подержанных машин, дефицитом новых транспортных средств в стране.

По словам представителей организации, самыми популярными автомобилями со вторичного рынка, на которые россияне с начала года оформляли займы, были модели марок: Lada, Kia, Renault, Volkswagen и Hyundai. Средний размер заимствования в каждом случае составлял 1 миллион 200 тысяч рублей при залоге и 815 тысяч рублей по беззалоговой программе.

Вместе с тем, увеличился и срок таких кредитов. Если в 2021 году займ на покупку автомобиля с пробегом оформляли на период от трех до пяти лет, то в 2022-м этот показатель составил в среднем пять – шесть лет.

По мнению экспертов банка, вторая половина 2022 года приведет к дальнейшему увеличению спроса на автокредиты в стране.