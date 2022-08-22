Новый Hyundai Solaris будет крупнее и мощнее предшественника: подробности

Компания Hyundai ускорила разработку нового поколения седана Verna, который на некоторых рынках продается под названием Solaris и Accent. Об этом сообщают корейские СМИ. Параллельно с этой информацией стали известны свежие подробности о проекте реформенной корейской четырехдверки.

Первое появление Solaris в России датировано летом 2010 года, когда на Московский международный автосалон привезли прототип, представлявший собой локализованную версию модели Hyundai Accent. С тех пор «Солярис» успел перейти во вторую генерации (в 2017 году), а спустя три года (в 2020-м) пережил плановый рестайлинг.

Теперь Hyundai работает над третьем поколением этой 4-дверки, которая с начала этого года несколько раз попадалась в объективы фотошпионов в камуфляже.

Согласно новой информации, которую удалось Daily-Motor.Ru обнаружить на зарубежных форумах, третья генерация Verna/Solaris/Accent появится в продаже в 2023 году. Со сменой поколения седан должен заметно прибавить в размерах, а также получить более производительные силовые агрегаты.

Кроме того, предполагается, что седану дадут возможность выбраться на новые рынки, в которых он никогда не был представлен.

Новые подробности о проекте, появившиеся в Сети, могут частично намекать на планы Hyundai отказаться в некоторых странах от более крупной модели Elantra, разницы с которой в случае с новым Verna/Solaris/Accent может попросту не оказаться.

Прототип нового Hyundai Verna (он же Solaris или Accent) сейчас проходит под кодовым наименованием BN7.

Внешне автомобиль может получить сходство с последними генерациями Elantra и Tucson, обзаведясь такой же параметрической широкой радиаторной решеткой, аккуратно сливающейся с фарами. Бампер седана должен стать агрессивнее, а крыша более покатой, превращающей его в подобие фастбэка.

Что касается линейки двигателей, то Hyundai Verna/Solaris/Accent, скорее всего, разделит варианты двигателей и коробок передач с кроссовером Creta.

Предполагается, что седан предложат покупателям с тремя вариантами двигателей: 1,5-литровым бензиновым и 1,5-литровым дизельным, а также более мощным 1,4-литровым турбомотором. В качестве трансмиссий выступят как механическая, так и автоматическая коробки передач.