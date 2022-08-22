В Сети показали уникальный рестомод Porsche 993 Turbo мощностью 700 л.с.

Спустя ровно через год после дебюта 993 Speedster, компания Gunther Werks вернулась в Монтерей, где ежегодно проходит показ эксклюзивных версий уже присутствующих на рынке машин, чтобы показать свое новое, еще более экстремальное детище: Project Tornado.

Модель, дебютировавшая на выставке The Quail, представляет собой сильно «переделанный» Porsche 993 Turbo со сверхшироким кузовом из углеродного волокна, созданным на заказ интерьером и тюнингованным твин-турбированным двигателем мощностью до 700 л.с.

Начиная с экстерьера, все панели кузова Project Tornado, за исключением дверей, изготовлены из углеродного волокна. Благодаря этому кузов стал на 227 кг легче оригинала, что привело к снижению общей массы машины до 1225 кг. Помимо сокращения веса переработанная конструкция кузова значительно улучшила охлаждение силового агрегата и увеличила прижимную силу автомобиля.

В стилевом отношении Project Tornado выглядит как модернизированная версия 993 Turbo с элементами от автомобилей Porsche GT и гоночных болидов.

Новый передний бампер имеет увеличенные воздухозаборники и сплиттер, направляющий воздух к вентилируемому капоту. Широкие передние крылья получили интегрированные отверстия, а новые боковые пороги ведут к еще более широким задним крыльям с большими воздухозаборниками.

Крыша с двойными пузырями – еще один штрих, заимствованный из автоспорта. Впрочем, самый поразительный вид достался корме.

Изюминкой задней части машины является массивное заднее крыло в виде китового хвоста с функциональными вентиляционными отверстиями, а также новый бампер с огромными отверстиями, большой диффузор и высоко расположенные двойные выхлопные трубы, изготовленные методом 3d-печати из инконеля или титана.

Не обошли в Gunther Werks и оптику машины, добавив ей изготовленные на заказ светодиодные задние фонари, которые также используются в моделях 993 Speedster и Coupe.

В салоне автомобиля все обшито углеродным волокном или алькантарой с контрастными акцентами в цвет кузова. Совершенно новые ковшеобразные сиденья из углеродного волокна обеспечивают максимальную поддержку, а подушки подстраиваются под форму тела владельца.

Рулевое колесо также изготовлено из карбона, а на центральной консоли имеется магнитное крепление для планшета с возможностью беспроводной зарядки.

4,0-литровый двигатель этого уникального рестомода с воздушным охлаждением и двойным турбонаддувом, установленный сзади, был создан компанией Rothsport Racing. Он оснащен плоским вентилятором (как на болидах Le Mans) и системой управления двигателем Motec. Это позволяет увеличить мощность до 600 л.с. в стандартном исполнении или до 700 л.с. в трековом режиме. Крутящий момент при этом окажется неизменным – 759 Нм.

Двигатель сопряжен с шестиступенчатой механической коробкой передач, передающей мощность на заднюю ось. Шасси настроено в соответствии с современными стандартами, с использованием сложной системы активной подвески и тормозов Brembo CCMR.

Автор проекта не уточнил ни количество единиц машин, которые она выпустит, ни цену Project Tornado, но уже принимает заказы от потенциальных клиентов, причем каждый экземпляр будет выполнен в соответствии с пожеланиями владельца.