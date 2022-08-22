Первые Haval Dargo с автопарковкой добрались до Новосибирска

Компания Haval начала продажи нового кроссовера Dargo на российском рынке начались еще в конце июня. Впрочем, до некоторых дилеров до сих пор добирались автомобили без ряда опций, включая автоматическую парковку. Однако уже в конце августа такие Dargo начали отгружать в автосалоны в полном оснащении.

Одним из первых такие кроссоверы начали получать дилеры Новосибирска. Формально система автоматической парковки (в реальности полуавтоматического управления 2‑го уровня) представляет собой функцию ассистента движения задним ходом, которая позволяет выезжать их тесных стоянок практически без участия водителя.

Напомним, производством Haval Dargo занимается завод компании Great Wall в Тульской области (индустриальный парк «Узловая»). Автомобили сходят с конвейера предприятия по методу полного цикла со сваркой и окраской кузовов.

Длина кроссовера составляет 4620 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1780 мм. В движение автомобиль приводит 2-литровый бензиновый «наддувный» мотор, выдающий 192 лошадиные силы и 320 Нм максимального крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-диапазонный «робот». Привод может быть как передним, так и полным в зависимости от выбранной версии.

В основе Haval Dargo лежит платформа LEMON, на которой ранее были построены многие автомобили марки «Хавейл», включая популярный в России «паркетник» Jolion.

Цены на новый китайский кроссовер стартуют с отметки в 3 миллиона 199 тысяч рублей. За самый продвинутый вариант дилеры просят минимум 3 миллиона 749 тысяч рублей.