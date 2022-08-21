Электромобили Zetta не будут выпускаться в России

Перспективный проект нового электромобиля российского производства, получивший название Zetta, был анонсирован еще в 2019 году. Предполагалось, что выпуск компактного сити-кара, работающего на электрической тяге, начнется в конце 2020 года, однако в итоге это так и не произошло. А теперь выяснилось, что никаких Zetta не будет. Проект закрыт.

Как сообщает издание «Русский автомобиль», ссылающееся на собственные источники, на сегодняшний день собрано пять опытных образцов электрокаров. Кроме того, в распоряжении разработчиков имеется один недостроенный каркас машины.

Проект подразумевал постройку отечественного электромобиля, стоимость которого составит около 550 тысяч рублей. В базовом варианте исполнения Zetta должна была получить тяговую батарею емкостью 10 кВт/ч, обеспечивающую запас хода до 180 километров без подзарядки.

Показанный еще в 2019 году прототип сити-кара имел 3-дверный кузов, выполненный из металлического каркаса и композитных панелей.

В качестве движущей силы для модели были заявлены 4 асинхронных мотора-колеса, суммарная отдача которых составит 98 лошадиных сил. Аккумулятор «Зетты», по задумке разработчиков, можно было бы как от обычной розетки на 220-380 вольт, так и от трансформатора.

Причины закрытия проекта источник не уточняет. Впрочем, первые проблемы Zetta начала испытывать еще в 2021 году, поскольку столкнулась с задержкой поставки батарей из Китая. Вместе с этим по разработчикам электромобиля ударили финансовые проблемы, оправиться от которых, похоже, им так и не удалось.