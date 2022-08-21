Тюнеры доработали универсал Audi RS 6 Avant

Как известно, Audi RS 6 Avant не нуждается в дополнительной производительности, поскольку обладает более чем достаточной мощностью прямо с завода. Впрочем, определенный потенциал для тюнинга этой модели все же существует, что доказало ателье Mansory, доработав один из попавших в их руки экземпляров немецкого универсала.

Часто в стремлении к экстремальным решениям автомобили, прошедшие через Mansory, не могут похвастать привлекательным внешним обликом, но конкретно этот RS 6 Avant выглядит неплохо.

Комплекс доработок экстерьера затронул весь периметр кузова. Универсалу досталась более выраженная нижняя губа на переднем бампере, появились дополнительные вставки, вентилируемый капот и новый шильдик из четырех колец. Корма машины получила новый диффузор с четырьмя отверстиями, два спойлера, один из которых расположили на крыше, а другой на задней двери. Дополнил картину 4-ствольный выхлоп.

Без вмешательства в техническую часть мощность Audi RS 6 Avant составляет 592 лошадиные силы и 800 Нм, которые выдает 4-литровый твин-турбированный мотор V8, сопряженный с 8-диапазонной автоматической трансмиссией и системой фирменного полного привода quattro.

Прошедший через тюнинг Mansory универсал получил куда более внушительные характеристики. Его мощность с учетом доработок увеличилась до 769 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент превысил отметку в 1000 Нм.

С места до 100 км/ч, согласно заявленной тюнерами информации, модернизированный RS6 Avant разгоняется на 0,6-секунды быстрее, чем стоковый (3 секунды против 3,6-секунды), а его максимальная скорость составляет 305 километров в час.