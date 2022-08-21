Россиянин превратил Mitsubishi L200 и Subaru Legacy во внедорожный седан

Автомобильные умельцы способны переделывать свои машины во все, что только угодно, но недавняя работа неизвестного россиянина, которую Daily-Motor.Ru обнаружил на одном из зарубежных форумов, стоит в этом списке особняком. Мужчина создал под собственные нужды внедорожник, который является гибридом пикапа Mitsubishi L200 и седана Subaru Legacy. Получилось нечто, похожее на вездеход 4-дверным кузовом.

Никакой информации о месте съемки и обстоятельствах, при которых был замечен этот необычный автомобиль, нет. Впрочем, судя по номерам припаркованных рядом машин, а также вывески на одном из домов со словом «Продукты», можно предположить, что ездит уникальный вездеход по дорогам России.

Передняя часть кузова, включая фары и бампер – идентифицируется как Mitsubishi L200 четвертого поколения (2005-2015). При этом кабина выглядит как взятая с совершенно иной модели – предположительно Subaru Legacy 4 поколения (2003-2009).

Эти, казалось бы, два абсолютно не совместимых автомобиля удалось слить в единый 4-колесный объект благодаря кропотливой работе, проведенной над передними и задними крыльями, а также расширением обвеса и установкой широких порогов, служащих ступеньками (на фото они выглядят сильно прогнившими).

Судя по большому дорожному просвету и «зубастым» шинам большого диаметра, похоже, что автомобиль сохранил лестнично-рамную основу Mitsubishi L200.

Если это действительно так, то под капотом этого «Франкенштейна» находится турбодизельный 2,5-литровый двигатель мощностью 180 лошадиных сил, передающий крутящий момент на все четыре колеса через пятиступенчатую механическую или четырехскоростную автоматическую коробку передач.