В Сети показали несуществующий суперкар Aston Martin GT

Представленное вашему вниманию творение получило название Aston Martin GT Racecar, и хотя оно было создано исключительно для виртуального мира, компьютерный прототип демонстрирует один из путей, по которому может пойти автопроизводитель, если он захочет создать еще один специальный автомобиль, предназначенный только для трека.

Созданный дизайнером Андреем Сулеменым Aston Martin GT Racecar, похоже, черпает вдохновение из Vulcan и Valkyrie, объединяя некоторые ключевые элементы обоих автомобилей в единый, ориентированный на производительность зверь.

Общая форма, размер и профиль автомобиля похожи на Vulcan, но его аэродинамика намного более совершенна и больше похожа на радикальный дизайн Valkyrie.

Сочетание этих двух концептов особенно заметно спереди, где установлен длинный капот, как у Vulcan. При этом полностью открытая нижняя часть и передний сплиттер отсылают как раз к Valkyrie. Кроме того, концепт имеет большие отверстия за передними колесами для улучшения аэродинамики.

При взгляде сбоку в глаза сразу бросается интригующая форма дверей, а также расположение зеркал заднего вида. Автомобиль также имеет большой стеклянный козырек на крыше.

Задняя часть – это, пожалуй, та область, которая больше всего напоминает Vulcan и Valkyrie. Как и у первого, у него есть возвышающееся заднее крыло и набор простых светодиодных задних фонарей. Кроме того, GT Racecar оснащен массивным диффузором с большими туннелями Вентури, как и Valkyrie.

Нет никаких признаков того, что Aston Martin действительно работает над подобным автомобилем. Сейчас компания занимается разработкой ряда новых дорожных машин, и, пожалуй, самым значительным из них является подключаемый гибрид Valhalla, который позиционируется чуть ниже Valkyrie.