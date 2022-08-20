McLaren показал одноместный суперкар Solus GT

Первое появление нового одноместного концептуального суперкара McLaren Solus GT датировано 2017 годом, когда автомобиль дебютировал в компьютерном гоночном симуляторе Vision Gran Turismo. Однако теперь британцы превратили этот виртуальный шоу-кар в реальный.

Новинка компании из Уокинга была представлена в ходе «Автомобильной недели в Монтерее» (штат Калифорния, США). Автомобиль, который выпустят ограниченным тиражом всего в 25 единиц, практически не отличается от покорявшего с 2017 года виртуальные гоночные трассы.

Как и в случае с игрой Vision Gran Turismo, реальный Solus GT предназначен исключительно для водителя и на общественные дороги выезжать не сможет. Автомобиль оснастили 5,2-литровым атмосферником V10, выдающим около 840 лошадиных сил. Связку ему составила разработанная специально под него 7-диапазонная секвентальная трансмиссия.

Учитывая высокую мощность и относительно низкий вес (он равен около тонны) Solus GT способен разгоняться с места до первой «сотни» всего за 2,5-секунды, а его максимальная скорость составляет более 320 километров в час.

Разработчики заявляют, что при создании нового суперкара максимально использовали знания, которые получили в ходе создания и доработки современных болидов Формулы-1. Так, к примеру, в Solus GT был реализован так называемый граунд-эффект (влияние близости подстилающей поверхности на аэродинамические характеристики).

Стоимость каждого из 25 запланированных Solus GT составит 3 миллиона фунтов стерлингов (210 миллионов рублей).