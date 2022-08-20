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Haval в августе обновил цены на кроссовер Jolion в России

От: Алексей Шмидт
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В последний раз компания Haval переписывала прайс-листы на свои автомобили в России еще в июле этого года, когда весь модельный ряд марки подешевел примерно на 5 – 7 процентов. С точки зрения реальных рекомендованных розничных цен, кроссоверы Haval Jolion подешевели на 150 тысяч рублей, а снижение стоимости моделей F7 и F7x и вовсе составило минимум 180 тысяч рублей.

В августе официальные РРЦ, обновленные Haval в прошлом месяце, остались без изменений, однако теперь менять прайс-листы начали дилеры.

Наши коллеги из издания «Autonews» в последний месяц лета наведались в автосалоны китайской марки, выяснив, что как минимум цена одной из моделей Haval по сравнению снизилась по сравнению с июлем на 100 тысяч рублей.

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Речь идет как раз о кроссовере Jolion, который с недавних пор является самой популярной моделью в линейке компании. Один из дилеров рассказал, что теперь за полноприводные «Джолионы», оснащенные полуторалитровым бензиновым двигателем и роботизированной трансмиссией, они просят 2 миллиона 300 тысяч рублей. Причем в дополнение к этому предложению менеджеры шоу-рума обещают сделать подарок в виде комплекта зимних покрышек или топливной карты. 

Для сравнения, месяцем ранее стоимость Haval Jolion в аналогичном оснащении составляла 2 миллиона 400 тысяч рублей. 

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По словам представителей дилерских центров, на корректировку цен влияют в первую очередь курс рубля по отношению к иностранным валютам, а также наличие машин на складах. Учитывая, что завод Haval в Тульской области продолжает функционировать, проблем со вторым пунктом у дилеров нет, что позволяет в зависимости от рыночных условий делать определенные скидки на те или иные модели бренда.

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