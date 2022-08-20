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Dongfeng вывел на тесты электровнедорожник мощностью 1070 л.с.

От: Алексей Шмидт
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Китайская корпорация Dongfeng Motor приступила к серии тестовых испытаний нового полноразмерного внедорожника, работающего на электрической тяге. Прототип, облаченный в плотный камуфляж, был замечен на дорогах «Поднебесной» журналистами издания Autohome.

Новинка будет продаваться под маркой Mengshi (он же Warrior). Сейчас под этим суббреном Dongfeng выпускает дизельный внедорожник, который представляет собой нелецензионную копию легендарного американского вездехода Humvee/Hummer H1.

Автомобиль (на фото выше) используется не только в китайской армии, но и поставляется за границу. К примеру,  в соседней Беларуси на вооружении сейчас стоят 22 таких внедорожника в легкобронированном варианте.

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В отличие от «китайского Хаммера», новая разработка бренда выглядит не как военный вездеход, а как обычный 5-дверный универсал с высоким клиренсом. Полноценно рассмотреть детали экстерьера машины не удастся из-за обильной маскировки кузова, однако уже сейчас можно отметить, что новая модель сможет похвастать брутальными пропорциями, а также получит на пятой двери полноразмерное запасное колесо. 

Длина автомобиля должна составить 5200 мм, а снаряженная масса оказаться равна 3100 кг. 

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Технических подробностей о новинке Mengshi китайская пресса пока не приводит. Впрочем, ряд источников утверждает, что внедорожник будет укомплектован четырьмя электрическими двигателями, суммарная отдача которых составит 1070 лошадиных сил. 

В основу внедорожника ляжет новая модульная архитектура Dongfeng с плоской конструкцией, которая не подразумевает использование двигателей внутреннего сгорания. 

Официальный дебют новой разработки суббренда Mengshi запланирован на 2023 год.

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