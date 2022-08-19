Следующее поколение Hyundai Sonata: появились новые изображения

Восьмая генерация корейской 4-дверки D-класса Sonata оказалась для Hyundai разочарованием. C момента выхода модель демонстрирует вялые продажи, причем настолько, что компании дважды пришлось останавливать конвейерную линию «Сонаты» на заводе в Асане. В то же время более премиальный родственник этой модели – Grandeur, который собирают на том же предприятии, расходится в Корее как «горячие пирожки».

Все эти обстоятельства побудили Hyundai задуматься о том, чтобы избавиться от Sonata. Но недавно стало известно, что модели дадут второй шанс, проведя рестайлинг. Независимый дизайнер, известный в Сети под ником «NYMamooth», показал, как может выглядеть обновленная «Соната».

Учитывая, что внутри Hyundai признали дизайн актуальной Sonata неудачным, основные изменения при модернизации седана придутся как раз на его внешнюю часть.

Судя по опубликованным рендерам, главные перемены в экстерьере модели произойдут с ее «передком», который в Hyundai постараются сделать более агрессивным. Автомобиль получит ставшую популярной двухуровневую головную оптику, тонкий светодиодный блок ДХО которой растянется от кромки левого до правого крыла. Изменению подвергнется и сама форма бампера, который наградят широким воздухозаборником.

Какие перемены ждут корму автомобиля пока неизвестно. Не исключено, что она переживет незначительную модернизацию, в ходе которой у нее появятся новые задние фонари.

А вот интерьер новой «Сонаты» постараются сделать более премиальным. В нем планируется использовать решения, которые разрабатывались для следующей генерации кроссовера Santa Fe.

Премьера автомобиля состоится весной 2023 года. Оставаться на рынке Sonata дадут как минимум пару лет, после чего модель будет снята с производства. Ее место на ключевых рынках для компании займут электромобили.