Новое поколение минивэна Toyota Innova: первые подробности

Актуальная генерация японского рамного минивэна Innova, который выпускает компания Toyota, находится в строю еще с 2015 года. В 2020 году автомобиль пережил плановое обновление, а теперь «тойотовцы» готовятся к смене поколения этой популярной вместительной модели.

Согласно первой информации, которой о новинке поделилась малазийская пресса, с переходом в новую генерацию минивэн Toyota должен получить другое имя. Автомобиль обзаведется в зависимости от рынка приставками Zenix или HyCross, но использоваться они будут только в «топовых» комплектациях.

Вместе с тем, новинка должна пережить и серьезные изменения с точки зрения технической составляющей. Вместо шасси с лестничной рамой и задним приводом, новая модель будет основана на новом современном монококе с передним приводом. В качестве платформы для Innova Zenix/HyCross должна выступить разновидность модульной архитектуры TNGA-С.

Длина колесной базы новинки составит 2 850 мм, что на 100 мм длиннее, чем у актуальной Innova. Автомобиль может получить более современный профиль, напоминающий автомобили из сегмента кроссоверов, и внешне будет сильно напоминать модель Veloz MPV, которая продается в Индонезии и Таиланде.

Благодаря использованию новой архитектуры с несущим кузовом новая Innova должна оказаться легче, чем ее предшественница, что позволит добиться более высокой топливной экономичности и производительности.

Какие изменения произойдут в агрегатной линейке новой Toyota Innova пока неизвестно. Впрочем, скорее всего, автомобиль оснастят 2-литровым бензиновым гибридным силовым агрегатом. Дизельного варианта у минивэна после смена поколения не будет.

Премьера новой генерации Toyota Innova должна состояться до конца 2022 года.