Назван список приоритетных компонентов для локализации в автопроме РФ

Дефицит компонентов, образовавшийся в начале 2022 года, стал главным камнем преткновения для российского автопрома, который оказался не готов к такой ситуации. Впрочем, урок из этого, судя по всему, уже вынесен. Минпромторг готовит проект стратегии развития автомобильной промышленности России, в который будет включен список приоритетных наименований автокомпонентов для локализации в РФ.

Как пишет издание «ТАСС», в него войдут: компоненты двигателя внутреннего сгорания, детали автоматической трансмиссии, блоки ABS и ESP, а также подушки безопасности и ремни безопасности. Начать производство этих наименований в России должны до 2035 года.

Суммарный объем инвестиций в новый проект составит 190 миллиардов рублей. Но на первом этапе, в 2022 году, этот показатель будет равен всего 24 миллиардам рублей. К 2025 году его увеличат до 125 миллиардов рублей, а к 2030-му – до 162 миллиардов рублей.

Инвестиции в научно исследовательские и конструкторские работы по компонентам для автомобилей в этом году составят 10 миллиардов рублей, к 2025-му году – 42 миллиарда рублей, а к 2030-му – 68 миллиардов рублей.

Помимо вышеперечисленных приоритетных для локализации автокомпонентов к 2035 году в России планируется начать выпуск топливной аппаратуры, электромоторов и электроники для них, а также ключевых элементов подвески, кузова и чипов. Кроме того, в предложенный Минпромторгом список важных для локализации в России вошли материалы для создания автомобиля, включая: специальные сплавы и стали, ткани и материалы для обивки сидений и рулевого колеса, а также лакокрасочные материалы.