Новый кроссовер Renault Austral показали на «живых» фото

Официальная премьера нового кроссовера Renault Austral датирована мартом 2022 года. Несмотря на уже отгремевший дебют, в продажу автомобиль до сих пор не вышел. Тем не менее, накануне Austral был замечен на одной из парковок в Париже.

Судя по сделанным фотографиям, в естественной среде обитания «паркетник» выглядит менее футуристично, чем на студийных снимках. Фотошпионами была запечатлена самая дорогая модификация Austral (HEV) из пяти планируемых, о чем говорит шильдик на крышке багажника с надписью e-Tech.

Austral позиционируется компанией как сменщик кроссовера Kadjar, который покидает европейскую линейку Renault. Преемник получил более крупные габариты, чем Kadjar и будет превосходить его как по показателю длины (+6 см), так и по размеру колесной базы (+2 см).

В основе нового кроссовера Renault лежит специальная модификация модульной платформы CMF-CD3, которая использовалась при создании третьего поколения Nissan Qashqai.

В «Старом Свете» продавать Austral планируют в четырех вариантах исполнения, каждая из которых так или иначе будет электрифицирована.

Начальное исполнение получит под капот 1,2-литровую «наддувную тройку», выдающую 130 лошадиных сил, связку которой составит довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора. В качестве трансмиссии в этом случае выступит только МКПП.

Уровнем выше расположится модификация с 1,3-литровой турбированной «четверкой» и 12-вольтовым стартер-генератором. Ее мощность окажется равна 140 и 160 лошадиным силам на выбор, а выбор коробок передач будет состоять из «механики» или вариатора.

Третий вариант Austral задействует в качестве движущей силы 1,2-литровый турбированный ДВС и электромотор, которые совместно выдают 160 л.с., тогда как на вершине гаммы расположится полноценный гибрид E-Tech с 200-сильной установкой на базе той же 1,2-литровой «турботройки».

Такой кроссовер, как показан на фотографиях, получит батарею емкостью 1,7 кВт/ч и будет расходовать всего 4,6-литра горючего на 100 км в смешанном режиме.

В продажу Renault Austral поступит до конца 2022 года. Ориентировочная цена модели – от 35 тысяч евро. За пределы Европы кроссовер, скорее всего, не выберется.