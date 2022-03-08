Renault представила новый кроссовер Austral: он будет конкурентом VW Tiguan

Компания Renault растиражировала официальные фотографии нового кроссовера Austral, который сменит в модельной линейке французского бренда «паркетник» Kadjar. Автомобиль расположится в том же сегменте, где сейчас играет Volkswagen Tiguan.

Судя по первым официальным снимкам, новый кроссовер Renault отличится неординарным внешним обликом. Преемнику Kadjar достанутся сложносоставные фары, вогнутый внутрь капот, декор, выполненный из множества звеньев, а также колесные диски с направленным рисунком.

Внешне Austral оказался очень похож на электрический Megane E-Tech, однако в отличие от своего «батарейного» родственника будет комплектоваться традиционными ДВС с довесками в виде стартер-генераторов.

В основу модели легла платформа CMF-CD3 с поперечным расположением мотора и передним приводом.

Агрегатная линейка кроссовера включит в себя 1,2- и 1,3-литровые бензиновые «наддувные» двигатели с разным уровнем электрификации. Дизельного варианта у модели не будет.

В салоне водителя и пассажиров ожидает 12,3-дюймовый виртуальный щиток приборов, а также 12-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, выполненный в виде вертикального планшета. В самых дорогих комплектациях можно будет расчитывать на 9,3-дюймовую проекцию на лобовое стекло и акустическую систему фирмы Harman/Kardon.

Какой окажется цена Renault Austral в Европе, пока не объявлено. Впрочем, по оценкам местных журналистов, за автомобиль будут просить около 35 тысяч евро. В продажу кроссовер поступит во втором полугодии 2022 года.