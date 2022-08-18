Новый кроссовер Renault Captur Coupe: появились первые изображения

Компактных кроссоверов с купеобразным силуэтом кузова на рынке сейчас не так много, но успех, с которым столкнулся Renault Arnaka, заставил французов применить этот рецепт с Captur. Прототип такого «паркетника» в этом году был замечен в ходе тестов в южной части Европы.

Позиционирование кросс-купе Captur пока остается загадкой. Но если верить сообщениям французской прессы, решение о смене форм-фактора популярного «паркетника» руководство Renault принимало в срочном порядке. При этом еще в 2019 году, когда в последний раз «Каптур» обновлялся, проекта купеобразного кроссовера не существовало и не планировалось.

Как будет выглядеть Captur Coupe уже плюс-минус известно. Daily-Motor.Ru обнаружил первые рендеры новинки, основанные на шпионских фотографиях, на страницах французского журнала «Auto-Moto».

По мнению авторов изображений, все перемены, которые произойдут с кроссовером для превращения его в кросс-купе, коснутся задней части кузова. Речь идёт об изменении наклона крыши и крышки багажника, а также повлекшим за этим уменьшении задних оконных проемов.

Что касается общего рестайлинга модели, то новый Captur получит модернизированную радиаторную решетку, новые бамперы, а также более крупные задние фонари.

Об изменениях в салоне модели пока информации нет, но французы пишут лишь о небольших эстетических переменах и обновлении программного обеспечения информационно-развлекательной системы.

Несмотря на молодежный формат и характер, под капотом Renault Captur Coupe мощных двигателей, вероятно, не окажется. Самым динамичным агрегатом в линейке модели должен оказаться 160-сильный гибридный блок.

Сколько будет стоить кросс-купе пока также неизвестно, но, скорее всего, за автомобиль будут просить около 25 тысяч евро, что на сегодняшний день эквивалентно сумме в 1 миллион 530 тысячи рублей.