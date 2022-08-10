Стало известно, как будет выглядеть кроссовер Renault Captur Coupe

В середине июля фотошпионы засняли на дорогах южной Европы загадочный тестовый прототип Renault, представлявший собой мул. Тогда журналисты предположили, что под оболочкой кроссовера Captur «реношники» обкатывают полностью новую модель, например Dacia Bigster. Впрочем, учитывая, что дизайн «Бигстера» уже плюс-минус известен, этот вариант сразу же отправился в корзину.

Куда более логичной оказалась версия, что Renault испытывает купеобразную версию модели Captur. А теперь в Сети появился первый рендер того, как будет выглядеть такой автомобиль.

Компьютерную визуализацию Captur Coupe Daily-Motor.ru обнаружил в одном из французских автомобильных журналов. На изображении отчетливо видна задняя часть кузова «паркетника», получившая скошенную крышу и заваленные стойки.

Автомобиль выглядит намного более спортивно, чем версия Captur в традиционном кузове, что должно положительным образом сказаться на интересе к нему со стороны молодежной аудитории.

По предварительным данным, модель носит заводской индекс DJB, а ее длина составит около 4400 мм (у обычного Captur этот показатель равен 4228 мм).

Никакой технической информации о новинке пока нет, но говорить о том, что в Renault пойдут по пути ее электрификации, можно уже с большой уверенностью. Вероятно, в моторную гамму Captur Coupe войдет мягкогибридная система на базе 1,2-литрового бензинового мотора TCe, работающего в паре с электрическим довеском.

Помимо нее у новинки, по всей видимости, также будут версии обычных гибридов, включая HEV и PHEV. Не исключен вариант и с полностью электрической модификацией.