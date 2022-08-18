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В Сети показали широкофюзеляжный Hyundai N Vision 74

От: Алексей Шмидт
широкофюзеляжный Hyundai

Корейские автопроизводители, как и большинство их конкурентов, активно двигаются в сторону «зеленых» технологий. Двумя последними разработками компании Hyundai в этой области стали концептуальный болид N Vision 74 EV, а также электрический спортивный автомобиль Ioniq 6 RN22e. Обе новинки, представленные в прошлом месяце, должны были продемонстрировать видение корейцев в области электрифицированных моделей. 

Разумеется, эти проекты также привлекли внимание виртуальных автомобильных художников, причем некоторые из них поспешили превратить винтажного героя N Vision 74 в нечто, что гипотетически могло существовать в Америке в 80-е годы прошлого столетия. 

widebody hyundai n vision 74 on digital time attack duty feels lethal yet quiet 4

Авторами широкофюзеляжного Hyundai N Vision 74 оказались независимые дизайнеры с никами «karg_z» и «loveghvst». Подготовленный ими виртуальный прототип выглядит так, будто является героем одного из гоночных симуляторов.

Первое, на что стоит обратить внимание в экстерьере широкофюзеляжной версии N Vision 74, так это на его необычное заднее антикрыло, слившееся в единый элемент с задним диффузором.

По задумке авторов, такое решение призвано генерировать максимально высокий уровень прижимной силы. Впрочем, справедливости ради, любой специалист по аэродинамике назвал бы его бестолковым. 

widebody hyundai n vision 74 on digital time attack duty feels lethal yet quiet 6

Помимо него концептуальной корейской модели достался специальный аэродинамический обвес, включающий в себя передний сплиттер, юбки и расширенные крылья, а венчают картину колесные диски специального дизайна, обутые в слики компании Michelin.

widebody hyundai n vision 74 on digital time attack duty feels lethal yet quiet 8

О технической стороне автомобиля художники не рассказали, поэтому ориентироваться можно только на заявленные для прототипа характеристики самим автопроизводителем. Тот, напомним, комплектуется водородными топливными ячейками, сочетающимися с парой электрических двигателей, которые расположены на задней оси. Суммарная отдача такой связки составляет 671 лошадиную силу. Привод машины – задний. 

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