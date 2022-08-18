В Сети показали широкофюзеляжный Hyundai N Vision 74

Корейские автопроизводители, как и большинство их конкурентов, активно двигаются в сторону «зеленых» технологий. Двумя последними разработками компании Hyundai в этой области стали концептуальный болид N Vision 74 EV, а также электрический спортивный автомобиль Ioniq 6 RN22e. Обе новинки, представленные в прошлом месяце, должны были продемонстрировать видение корейцев в области электрифицированных моделей.

Разумеется, эти проекты также привлекли внимание виртуальных автомобильных художников, причем некоторые из них поспешили превратить винтажного героя N Vision 74 в нечто, что гипотетически могло существовать в Америке в 80-е годы прошлого столетия.

Авторами широкофюзеляжного Hyundai N Vision 74 оказались независимые дизайнеры с никами «karg_z» и «loveghvst». Подготовленный ими виртуальный прототип выглядит так, будто является героем одного из гоночных симуляторов.

Первое, на что стоит обратить внимание в экстерьере широкофюзеляжной версии N Vision 74, так это на его необычное заднее антикрыло, слившееся в единый элемент с задним диффузором.

По задумке авторов, такое решение призвано генерировать максимально высокий уровень прижимной силы. Впрочем, справедливости ради, любой специалист по аэродинамике назвал бы его бестолковым.

Помимо него концептуальной корейской модели достался специальный аэродинамический обвес, включающий в себя передний сплиттер, юбки и расширенные крылья, а венчают картину колесные диски специального дизайна, обутые в слики компании Michelin.

О технической стороне автомобиля художники не рассказали, поэтому ориентироваться можно только на заявленные для прототипа характеристики самим автопроизводителем. Тот, напомним, комплектуется водородными топливными ячейками, сочетающимися с парой электрических двигателей, которые расположены на задней оси. Суммарная отдача такой связки составляет 671 лошадиную силу. Привод машины – задний.