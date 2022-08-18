Назван китайский кроссовер, который может «перевернуть» российский рынок

Китайские автопроизводители с уходом европейских компаний продолжают экспансию российского рынка. Линейки моделей большинства «поднебесных» автогигантов, представленных в нашей стране, спешно расширяются, но особняком в этом действе стоит компания Geely, которая вскоре представит кроссовер, который может «перевернуть» российский рынок.

Речь идет о вседорожнике, который в Китае уже имеет статус бестселлера и носит название KX11. Автомобиль, который по габаритам окажется сопоставим с Skoda Kodiaq и Kia Sorento, получит в России название Monjaro. Этой зимой новинка успешно пережила испытания в Сургуте, в рамках которых машину обкатывали в экстремальных погодных условиях.

В основе Geely Mojnaro будет лежать модульная архитектура CMA, которую китайцы разрабатывали совместно со специалистами шведской Volvo.

Длина машины составит 4770 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм. Впрочем, в отличие от тех же Kodiaq и Sorento, с которыми ей предстоит конкурировать, у Monjaro не будет третьего ряда сидений – кроссовера заявлен исключительно как 5-местный.

Главной особенностью автомобиля должен стать самый широкий из представленных на сегодняшний день на российском рынке дисплей мультимедийной системы, занимающий практически всю переднюю панель автомобиля.

В России Geely Monjaro предложат с безальтернативным 2-литровым турбированным мотором, выдающим 238 лошадиных сил. Ассистировать ему предстоит 8-диапазонной автоматической трансмиссии и системе полного привода.

В продажу на российском рынке новый кроссовер Geely поступит до конца 2022 года. Какой окажется цена автомобиля пока загадывать рано, но в «Поднебесной» за него просят от 138 тысяч юаней или 1 миллион 220 тысяч рублей по сегодняшнему курсу.