В России может появиться новый кроссовер с дизайном ГАЗ М20 «Победа»

После того, как стало известно о возрождении «Москвича», ряд источников в России рассказал о планах воскрешения еще нескольких легендарных советских брендов «Волга» и «Победа». И, похоже, они не лукавили, поскольку недавно в базе Роспатента появились первые изображения кроссовера, внешне похожего на ГАЗ М20 «Победа».

Речь идет о китайском концерне Great Wall, который использовал в стилистике своей новой модели V72 черты, отдаленно напоминающие ГАЗ-М20 «Победа». Прототип этой модели дебютировал в «Поднебесной» еще около года назад и носил название WEY Retro SUV.

Изначально предполагалось, что продавать новинку Great Wall за пределами Китая не будут. Тем не менее, учитывая регистрацию дизайна модели в России, которая, как правило, отнюдь не гарантирует появление ее в продаже на том или ином рынке, V72 все же имеет хоть и небольшие, но шансы стать новой «Победой».

В случае, если проекту действительно будет дан «зеленый свет», то локализовать автомобиль можно было бы на Горьковском автозаводе. В частности на его пустующей площадке в Нижнем Новгороде, которая освободилась после ухода из России Volkswagen Group.

Напомним, серийный кроссовер Great Wall с дизайном, напоминающим ГАЗ М20 «Победа», в Китае прдают с 2-литровым 214-сильным «наддувным» бензиновым двигателем, агрегатированным 48-вольтовым стартер-генератором и 9-скоростным «роботом».