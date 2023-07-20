В Китае разработали замену Toyota Alphard

Китайская автомобильная марка Wey рвется в сегмент минивэнов, где главенствуют Toyota Alphard и построенный на нем Lexus LM. Затмить по крайней мере первый предстоит модели под названием Gaoshan, что в переводе означает «Высокая гора».

Бренд Wey принадлежит концерну Great Wall Motors. Именно его руководство приняло решение ввязаться в казалось бы бесперспективную конкуренцию с Toyota Alphard.

Первым, чем в Китае решили «взять» японца, так это габаритами своей новинки. Длина Gaoshan составит 5045 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1900 мм, а размер колесной базы будет равен 3085 мм. Таким образом, новый минивэн Wey окажется на 100 мм длиннее, на 110 мм шире и на 5 мм выше Alphard.

Спереди машине достанется массивная хромированная радиаторная решетка, сливающаяся с фарами, чем она окажется немного похожей на минивэн Toyota.

В качестве силовой установки под капотом Gaoshan выступит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, работающий в паре с электрическим двигателем. Гибридная система обеспечит мощность более 200 лошадиных сил, а запас хода на одном заряде составит 150 километров.

Внутри расположится три ряда сидений с посадочной формулой 2+2+3. Посередине установят капитанские кресла, отделанные кожей с подставками для ног.

В арсенал этих сидений войдут такие функции как: система вентиляции, массажа. Кроме того, будет выделено место для холодильника с большим количеством пространства для хранения напитков. Дополнить картину предстоит крупному панорамному люку в крыше.

В продажу «убийца» Toyota Alphard из Китая должен поступить до конца этого года. Не исключено, что в будущем его привезут в Россию по параллельному импорту, где он действительно станет заменой японского минивэна, с поставками которого сейчас наблюдаются проблемы.