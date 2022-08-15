Volkswagen начал производство нового большого кроссовера Tavendor

Первые фотографии нового большого вседорожника компании Volkswagen, получившего название Tavendor, появились еще в мае, однако официальной премьеры модели с тех пор так и не состоялось. Впрочем, как пишут китайские СМИ, производство автомобиля уже стартовало.

Кроссовер начал сходить с конвейера совместного предприятия FAW-Volkswagen и представляет собой вариацию укороченного Volkswagen Teramont X. По этой же аналогии другое «поднебесное» СП SAIC-Volkswagen выпускает Teramont и Talagon.

В основе Tavendor лежит модульная архитектура MQB с поперечным расположением силового агрегата и базовым передним приводом. Длина автомобиля составляет 4936 мм, ширина – 2015 мм, высота – 1756 мм. Таким образом, по габаритам он крупнее Touareg. При этом колесная база модели равна тем же 2980 мм, что и у всех других разновидностей «Терамонта».

Повторяет исходный Teramont X новый Tavendor и с точки зрения техники. Под его капотом расположится 2-литровый мотор с индексом EA888 мощностью 220 лошадиных сил, но в будущем гамму двигателей могут расширить 2,5-литровым VR6, выдающим 299 «сил». В качестве трансмиссии для любого из этих агрегатов выступит безальтернативный «робот» DSG.

Главное отличие Volkswagen Tavendor от Volkswagen Teramont X кроется в его дизайне. Кроссоверу достался оригинальный кузов с характерной для «поднебесных» версий VW оптикой и ДХО, растянутыми во всю ширину кузова, а также раздутыми бамперами.

В продажу в Китае новинка «Фольксваген» должна выйти до конца этого года. Какой окажется ее цена пока загадывать рано, но альтер-эго этой модели Teramont X в КНР сейчас стоит от 305 тысяч юаней или около 2 миллионов 800 тысяч рублей.