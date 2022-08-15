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Ателье Mansory модернизировало премиальный внедорожник Rolls-Royce Cullinan

От: Михаил Романченко
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Если бы автомобили могли говорить, то этот Rolls-Royce Cullinan, возможно, рассказал бы о том времени, когда он еще был прекрасным роскошным круизером. Но с тех пор многое изменилось, и сейчас в нем, вероятно, так же комфортно, как ходить босиком по гравию в жаркий летний день.

Менее комфортабельным его сделала переработанная подвеска, благодаря которой весь кузов стал гораздо ближе к земле. Не способствуют комфорту и большие колеса с многоспицевым рисунком, выкрашенные в черный цвет и обутые в низкопрофильные шины.

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Изящный внешний вид Rolls-Royce Cullinan дополняет специальный боди-кит. К бамперу тюнеры прикрепили фартук, установили расширители арок и новые боковые юбки.

Задний бампер также новый с вырезами для четырех выхлопных труб, дополнительным стоп-сигналом в диффузоре более агрессивной формы, а также имеет несколько кованых карбоновых накладок. Кстати, о кованом карбоне. Этот материал использовался и в других деталях экстерьера машины, включая новый капот. 

rolls royce cullinan loses its identity goes for the confused luxury wagon looks 3

Возвращаясь к задней части, роскошный внедорожник, или то, что когда-то им было, получил два необычных спойлера, прикрепленных к задней двери, а также новую отделку за тремя четвертями окон и на передних крыльях. За исключением дверных ручек, хром был удален, и автомобиль обзавелся очень ярким фиолетовым окрасом, хотя, возможно, это просто пленка.

rolls royce cullinan loses its identity goes for the confused luxury wagon looks 1

Что касается тюнеров, ответственных за этот проект, то это не кто иные, как специалисты Mansory. На момент написания статьи они не выложили ни одного изображения интерьера, что вероятно говорит о том, что изменения в него не вносились. И это, безусловно, хорошо, поскольку всем известно, насколько сумасшедшими порой являются их внутренние доработки. 

Конкретно этот Cullinan был сфотографирован в Дубае, и, вероятно, является уникальным проектом, который был реализован местным отделением Mansory под заказ для одного из их клиентов.

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