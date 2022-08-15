Ателье Mansory модернизировало премиальный внедорожник Rolls-Royce Cullinan

Если бы автомобили могли говорить, то этот Rolls-Royce Cullinan, возможно, рассказал бы о том времени, когда он еще был прекрасным роскошным круизером. Но с тех пор многое изменилось, и сейчас в нем, вероятно, так же комфортно, как ходить босиком по гравию в жаркий летний день.

Менее комфортабельным его сделала переработанная подвеска, благодаря которой весь кузов стал гораздо ближе к земле. Не способствуют комфорту и большие колеса с многоспицевым рисунком, выкрашенные в черный цвет и обутые в низкопрофильные шины.

Изящный внешний вид Rolls-Royce Cullinan дополняет специальный боди-кит. К бамперу тюнеры прикрепили фартук, установили расширители арок и новые боковые юбки.

Задний бампер также новый с вырезами для четырех выхлопных труб, дополнительным стоп-сигналом в диффузоре более агрессивной формы, а также имеет несколько кованых карбоновых накладок. Кстати, о кованом карбоне. Этот материал использовался и в других деталях экстерьера машины, включая новый капот.

Возвращаясь к задней части, роскошный внедорожник, или то, что когда-то им было, получил два необычных спойлера, прикрепленных к задней двери, а также новую отделку за тремя четвертями окон и на передних крыльях. За исключением дверных ручек, хром был удален, и автомобиль обзавелся очень ярким фиолетовым окрасом, хотя, возможно, это просто пленка.

Что касается тюнеров, ответственных за этот проект, то это не кто иные, как специалисты Mansory. На момент написания статьи они не выложили ни одного изображения интерьера, что вероятно говорит о том, что изменения в него не вносились. И это, безусловно, хорошо, поскольку всем известно, насколько сумасшедшими порой являются их внутренние доработки.

Конкретно этот Cullinan был сфотографирован в Дубае, и, вероятно, является уникальным проектом, который был реализован местным отделением Mansory под заказ для одного из их клиентов.