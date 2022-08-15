В Сети рассказали о четырехфарном седане «ГАЗ Волга»

В свое время автомобиль «ГАЗ Волга» считался одни из самых престижных. В СССР о нем мечтали практически все, но купить такую машину удавалось не многим. Периодически в Сети мелькают фотографии ГАЗ-24, которые обладают необычными фарами.

С такой светотехникой Горьковский автозавод «Волгу» не выпускал. Так откуда тогда у нее появилось четыре фары?

Заводской вариант

Если вернуться к истории создания «ГАЗ-24», то можно вспомнить, что 4 фары для модели задумывались изначально. С такой оптикой автомобиль появлялся на эскизах и дело дошло даже до появления прототипов (их было всего 4 экземпляра).

Упоминал о таких «Волгах» и главный конструктор «ГАЗ» Владимир Носаков:

«Четыре прототипа отличались не только фарами, но и экспериментальным 6-цилиндровым V-образным мотором. Он так и остался в качестве опытного образца».

Итальянский проект

В 1971 году в итальянском Турине «Волге» достались 4 фары и другие узлы от Fiat. Подробностей этого факта известно не так много, однако ходили слухи, что «фиатовцы» на волне успеха Fiat 124/ВАЗ-2101 решили принять участие еще и в обновлении «Волги», тем самым помочь вытянуть свой не самый удачный проект бизнес-класса Fiat 130.

По собственной инициативе итальянцы закупили пару «ГАЗ-24» и провели комплексную модернизацию их дизайна, одной из деталей которой были как раз 4-глазые фары. Тем не менее, проекту «зеленый свет» так и не дали.

Под спорт

Рядовые граждане Советского Союза изредка натыкались на улицах своих городов на четырехфарные «Волги». И, судя по всему, это могли быть так называемые «спортивные» варианты. С такими фарами «ГАЗ-24» фигурирует на фотографиях с номерами «проба», проходящей испытания на раллийном треке.

По словам главного конструктора «ГАЗ» – второй вариант «Волги» с четырьмя фарами – это спортивные автомобили. Они оснащались обычными, крупными фарами, просто сдвоенными.

«Очки» и радиаторная решетка досталась им от стандартной ГАЗ-24. Сколько таких автомобилей сошло с конвейера Горьковского автозавода – неизвестно, но Носаков подтверждал, такие машины делали исключительно для раллийных команд.