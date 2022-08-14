Болид Формулы-1 засняли на общественных дорогах в Чехии. Гонщика уже ищут

Несколько лет назад красный гоночный автомобиль Ferrari F1 был замечен на шоссе D4 между Пршибрамом и Добржишем в Чехии. Тогда местная полиция обратилась за помощью к очевидцам, чтобы разыскать водителя, и в итоге это ей удалось.

45-летний подозреваемый избежал проблем с законом, поскольку не был четко опознан благодаря гоночному шлему и затемненному визору, скрывавших его лицо. Наказание могло включить в себя запрет на использование этой дороги на срок до одного года, а также штрафы на десятки тысяч долларов.

Впрочем, похоже, эти последствия никак не повлияли на нарушителя, и он снова вернулся на дорогу. На этот раз его запечатлел на видео один из жителей Чехии, разместив видео на YouTube.

Судя по заостренному носу, форме переднего крыла и воздухозаборникам двигателя, этот болид Ferrari F1, похоже, является моделью F2004, который использовался суперзвездой Формулы-1 Михаэлем Шумахером в сезоне 2004 года.

На машине также имеется номер 7, который, по всей вероятности, является данью уважения к семи чемпионским титулам немца в «Формулы-1». Причем последний из них был завоеван как раз в 2004 году на машине F2004.

Само собой разумеется, что автомобили Формулы 1 не являются дорожными. Эти специальные болиды не отвечают стандартным дорожным требованиям, поэтому их разрешено эксплуатировать только на гоночных трассах и закрытых автодромах.

Ближе всего к «дорожной Формуле-1» считается гиперкар Mercedes-AMG One, который до сих пор не добрался до своих заказчиков.