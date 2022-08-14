Тюнинг-ателье RDB LA восстановит Dodge Challenger Билли Айлиш

У студии RDB LA, специализирующейся на детейлинге и тюнинге автомобилей, довольно впечатляющая репутация в области украшения экзотических автомобилей. О том, что она является одной из лучших фирм в США по созданию индивидуальных обвесов и боди-китов, говорит количество единиц техники, теснящихся в ее мастерской в Калифорнии. Но недавно их стало еще больше, ведь к тюнерам прибыл масклкар Dodge Challenger популярной певицы Билли Айлиш.

RDB LA стала известна тем, что часто занимается автомобилями знаменитостей или их семей. Так, к примеру, не так давно эта студия занималась ремонтом автомобиля мамы певца и актера Криса Брауна после неудачной покраски в другом сервисе.

Помогает в сборе заказов от звезд и расположение – мастерская RDB LA находится на бульваре Сансет, в самом центре Лос-Анджелеса (в двух шагах от Голливуда и Беверли-Хиллз).

Попавший в распоряжение ателье Dodge Challenger Билли Айлиш, судя по фотографиям, находится не в самом хорошем состоянии. Кузов машины имеет повреждения, а ее капот выцвел.

В планы тюнеров входит полноценный детейлинг автомобиля, в ходе которого с масклкара снимут поврежденную пленку, перекрасят в первоначальный оттенок (глянцевый черный), а затем нанесут атласное покрытие Clear Bra.

Dodge Challenger, который вскоре получит обновленный облик, является первым автомобилем Билли Айлиш и машиной ее мечты. Купе было подарено певице музыкальным лейблом, когда ей исполнилось 17 лет.

Во сколько обойдется восстановление столь ценного для звезды «Доджа» – не уточняется.