Посмотрите на Toyota Fortuner, в салоне которого организовали уборную

Кемпервэны или дома на колесах со встроенными туалетами отлично подходят для кемпинга на природе, но вряд ли кто-то ожидает их появление в обычных внедорожниках. Впрочем, чего только не происходит в Индии, где владелец Toyota Fortuner решил переоборудовать часть третьего ряда сидений машины под уборную комнату.

Оснащенный туалетом внедорожник был представлен местным автомобильным журналистом Саратом Саджи в видеоролике на YouTube.

Изготовленный на заказ клозет был спроектирован и построен индийской компанией Ojes Automobiles, специализирующейся на автодомах. Они проделали отличную работу по интеграции дополнительного пространства в салон Fortuner. Впрочем, из-за ограниченной высоты салона для рослых пассажиров там может оказаться довольно тесно.

Бокс установлен в багажнике, занимая половину пространства для третьего ряда сидений. Это означает, что внедорожник на базе Hilux стал шестиместным и лишился части пространства для размещения вещей сзади.

В дополнительном помещении едва помещается человек, но есть сиденье для унитаза, система вентиляции и дверь. Как сообщает Cartoq, переоборудование вакуумных туалетов происходит в Индии довольно часто после пандемии, особенно для тех, кто собирается путешествовать на большие расстояния.

Это решение также популярно среди водителей такси, которым трудно найти чистые и безопасные туалеты в пути. Судя по описанию видеоролика, такие проекты чаще всего выполняются по запросу для людей с ограниченными возможностями.

Вакуумные туалеты можно использовать даже во время движения автомобиля благодаря герметичным металлическим контейнерам. Впрочем, делать это не рекомендуется, поскольку в случае резкого торможения или экстренных маневров все может пойти по неприятному сценарию.

Интересно, что в этом Fortuner ремень безопасности все еще находится рядом с сиденьем унитаза, но замка, в который его можно защелкнуть, уже нет.