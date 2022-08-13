Три экспериментальных Ferrari выставят на аукцион Mecum

Жизнь испытательного мула коротка и тяжела. Предсерийные прототипы обычно подвергаются пыткам на трассе и вне ее, отправляются в самые негостеприимные регионы планеты, а затем разбиваются. Три из них, разработанных Ferrari, чудом избежали этой участи, и скоро отправляются на аукцион.

Прототипы носят названия M4, MP1 и PS1. Все они использовались для разработки гибридного суперкара LaFerrari.

По информации аукционного дома Mecum, купе M4 имеет необычной формы композитную переднюю часть, которая снимается, модифицированное алюминиевое шасси и полноценную силовую установку LaFerrari. Камуфляж и выхлопные трубы странной формы намекают на экспериментальный характер автомобиля.

И это только вершина айсберга. Некоторые панели машины снимаются, чтобы инженеры могли получить доступ к деталям гибридной системы.

MP1 (на фото ниже) больше похож на LaFerrari, потому что он является прототипом второй фазы, построенным на предсерийном шасси.

В движение купе приводится двигателем V12, связанным с версией системы HY-KERS, установленной на LaFerrari во время ее дебюта в 2013 году. По предварительным данным, Ferrari использовала MP1 для разработки и тонкой настройки трансмиссии гиперкара.

PS1 является прототипом третьей фазы, практически идентичным серийному LaFerrari. Испытательный образец окрашен в красный и черный цвета и оснащен окончательной версией бензино-электрической силовой установки, разработанной для этой модели.

Как правило, большинство тестовых мулов уничтожают сразу после окончания испытаний. Тем не менее, порой компании их сохраняют для собственных целей, правда такие прототипы обычно хранятся на складах автопроизводителей и редко показываются на публике. Ничто не указывает на то, что эти три автомобиля продает именно Ferrari, так что разумно предположить, что они находятся в частных руках.

Сайт аукциона предлагает этому логичному умозаключению относительно туманное объяснение: «горстка прототипов, созданных в процессе разработки LaFerrari, была продана самым верным последователям марки».

Несмотря на уже заявленые лоты, их предварительная цена аукционным домом не раскрывается. Впрочем, сколько бы они не стоили, покупатели на них определенно найдутся, причем очень быстро.