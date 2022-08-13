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Новый компакт-кроссовер Honda RS: первые фотографии серийной версии

От: Алексей Шмидт
Honda RS

Прототип нового компактного кроссовера Honda, получившего название RS, был представлен год назад на автосалоне Индонезии (GIIAS-2021). Тогда же японцы объявили о том, что серийный вариант этой модели дебютирует годом спустя – в 2022-м. Накануне в Сети появились первые «живые» фотографии товарной версии нового «паркетника» компании «Хонда», продажи которого начнутся на рынках развивающихся стран до конца этого года.

Несмотря на то, что в Сети автомобиль был показан в плотном камуфляже, уже сейчас можно отметить, что по сравнению с концептуальной моделью новый компактный кроссовер RS получит значительно более сдержанный дизайн. 

Судя по первым фотографиям, на которых был предположительно продемонстрирован новый кроссовер RS, серийному «паркетнику» достанется более традиционная радиаторная решетка с хромированными шипами.

Как и концепт, серийная модель получит хромированную планку в верхней части решетки радиатора, но сменит дизайн фар, которые будут выглядеть крупнее, чем остроконечная оптика концепта образца 2021 года.

Нижняя часть бампера кроссовера сможет похвастать стильными противотуманными фонарями, серебристой отделкой в стиле полозьев с тремя вырезами и более широкой вентиляционной решеткой. 

Изменению подвергнется и корма автомобиля. Серийная модель получит более традиционные углы и кластеры задних фонарей, интегрированный в крышу спойлер, задние фонари в 3D-стиле с перевернутыми L-образными светодиодными подписями и серебристую отделку в области диффузора.

Первым рынком для новинки должна стать Индия, после которой автомобиль отправится покорять другие страны. В качестве его главных конкурентов называют корейские Hyundai Venue и Kia Sonet.

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