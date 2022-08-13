Новый внедорожный Lada Largus раскрыли на первых фото

Несмотря на то, что для «АвтоВАЗа» универсал и фургон Lada Largus является не самым простым автомобилем в текущих реальностях, отказываться от его выпуска компания не намерена и уже близка к перезапуску модели. Независимый дизайнер Никита Чуйко решил пофантазировать на тему того, как мог бы выглядеть экспедиционный Lada Largus Cross, если бы «АвтоВАЗ» решился к его нестандартной модернизации.

Как заявляют «вазовские» маркетологи, кросс-модификация «Ларгуса» гораздо лучше подходит для условий бездорожья, чем обычная. Впрочем, ее главное отличие от простого Largus заключается лишь в слегка увеличенном дорожном просвете и обвесе из неокрашенного пластика.

Дизайнер, выложивший свои рендеры внедорожного Lada Largus Cross на страницах издания «Quto», в модернизации модели использовал черты концептуальной Lada 4×4 Vision, которая, судя по всему, так и останется в статусе шоу-кара, поскольку работы над новым поколением Niva теперь остановлены.

Но вернемся к внедорожному «Ларгусу», который независимый дизайнер наградил существенно увеличенным клиренсом. Добиться этого удалось благодаря использованию лифтованной подвески.

Автомобилю достались большие колёса, пластиковые накладки на колесных арках и дополнительная светотехника.

Кроме того, также такой Largus смог похвастать наличием «зубастых» внедорожных шин с глубоким протектором, который позволяет преодолевать даже самые сложные дорожные препятствия.

Дополняет картину окрас машины, который выполнен в универсальном цвете хаки. По словам автора изображений, его задумка включает в себя также покрытие машины специальной эмалью, которая должна уберечь кузов машины от сколов и царапин при езде по бездорожью.

Разумеется, ни о каком внедорожном «Ларгусе» сейчас речи не идет и идти не может. «АвтоВАЗ» занят тем, что ищет поставщиков ряда систем, которых лишился один из самых импортозависимых автомобилей в линейке Lada. В их число входит и ABS, которая, по слухам, уже вернулась в Largus, но пока работает со сбоями, не позволяющими начать отгрузку недавно выпущенных машин к дилерам.