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Автоэксперт Беспалов прогнозирует снижение цен на новые автомобили в РФ на 50%

От: Алексей Шмидт
снижение цен на новые автомобили

Рост цен на новые автомобили в России, демонстрировавшийся в последние полгода, приостановился, поэтому многие, в том числе и эксперты, ожидают, что в ближайшем будущем стоимость машин в стране начнет становиться ниже.

По мнению аналитика Владимира Беспалова, слова которого приводит издание «Автоньюс», тенденция к снижению цен на автомобили в России заметна в течение уже нескольких месяцев. И связано это как минимум с двумя причинами.

Так, по словам господина Беспалова, в первую очередь речь идет о курсе рубля. С марта, когда были отмечены его рекордно низкие значения по отношению к доллару США, он успел заметно укрепиться. 

Другой фактор, поспособствовавший возможному будущему снижению цен на автомобили, возобновление производства сразу нескольких популярных моделей в России, в том числе Lada Granta и Lada Niva, которые сейчас выпускаются в так называемых «упрощенных» версиях, но постепенно возвращают утраченное в ходе «антикризисной» программы оснащение.

На этом фоне эксперт прогнозирует снижение средней стоимости новых автомобилей в стране. Это должно произойти благодаря тому, что доля недорогих моделей в стране постепенно будет увеличиваться. 

Кроме того, он напомнил, что в России появились ранее недоступные возможности с точки зрения параллельного импорта автомобилей. Впрочем, его объемы пока вряд ли можно назвать сильно влияющими на ситуацию с ценами.

Тем не менее, со временем, когда логистика будет налажена, эксперт считает, что ситуация может кардинально измениться и привести к корректировке цен примерно на 50 процентов. 

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