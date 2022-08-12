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Новое поколение Honda Breeze показали на первых фото

От: Ростислав Архипов
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Honda продает в Китае два очень похожих кроссовера – обычный CR-V производства Dongfeng Honda, а также Breeze, выпускаемый другим совместным предприятием – GAC Honda. Как будет выглядеть новое поколение последнего показали на серии фотографий, появившихся в базе китайского Министерства промышленности и технологий. Снимки полностью раскрыли его дизайн.

Как и его предшественник, представленный в 2019 году, новый Honda Breeze имеет общую с CR-V основу, несколько кузовных панелей и интерьер. Однако на этот раз он создан на базе нового поколения CR-V, что объясняет его более современный дизайн.

Новая генерация Breeze получила обновленный дизайн передней части кузова с модернизированными светодиодными фарами, объединенными хромированной полосой, и существенно уменьшенной решеткой радиатора. Нижний бампер и вовсе полностью другой с С-образными воздуховодами по бокам. 

Замкнутые линии дают понять, что капот и передние крылья отличаются от CR-V. Профиль выглядит почти идентично, но пластиковая облицовка окрашена в цвет кузова (по крайней мере, на фотографии), а боковые пороги имеют другую форму. Интересно, что зеркала заднего вида также кажутся больше, чем у собрата (под ними встроены датчики ADAS).

Сзади L-образные светодиодные задние фонари CR-V заменены горизонтально расположенными блоками и глянцевыми черными элементами вокруг заднего ветрового стекла, похожими на предыдущее поколение Breeze. 

То же самое относится и к большой задней двери с держателем номерного знака, расположенным ниже, чем у CR-V. 

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Венчает картину окрашенный в цвет кузова задний бампер, который приобрел более спортивный вид, сохранив при этом двойные хромированные выхлопные трубы.

Согласно спецификации, длина Honda Breeze составляет 4716 мм , ширина – 1866 мм , высота – 1691 мм , а колесная база – 2700 мм. Эти показатели практически идентичны CR-V кроме длины, которая увеличилась на 22 мм за счет измененного дизайна бамперов.

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Фотографий интерьера кроссовера нет, но ожидается, что передняя панель в значительной степени перейдет к нему от CR-V с тем же 9-дюймовым отдельно стоящим сенсорным экраном информационно-развлекательной системы и цифровой панелью приборов. В оснащение модели также войдет откидной люк.

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Показанные на фотографиях автомобили оснащены турбированным 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 190 л.с., как и в CR-V для рынка США. Мощность передается либо на передние, либо на все четыре колеса через коробку передач CVT (вариатор).

В гамму новой генерации Breeze, скорее всего, войдет также более эффективный гибрид, состоящий из 2-литрового двигателя и двух электромоторов.

Ожидается, что реформенный кроссовер появится в продаже Китае в ближайшие несколько месяцев. За пределы «Поднебесной» Honda Breeze, как и его предшественник, не выберется.

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