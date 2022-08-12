Необычный полноприводный пикап Toyota Bandeirante OJ55 продают за 910 тысяч рублей

Несмотря на обилие новых автомобилей, порой ценителям классической техники бывает трудно найти что-то по-настоящему уникальное. И, пожалуй, этот Toyota Bandeirante OJ55 1994 года выпуска является решением такой проблемы. Он не только по-настоящему практичен и выполнен в классическом стиле, но и имеет дизельный силовой агрегат, полноценный кузов пикапа и обновленный кожаный салон.

Toyota начала производство Land Cruiser в Бразилии в 1958 году. Это был фактически первый продукт марки, построенный за пределами Японии. Спустя годы он был переименован в Bandeirante. Именно по этой причине можно заметить явное сходство в дизайне между этим пикапом и первыми двумя поколениями Land Cruiser.

Как и ранние Land Cruiser, Bandeirante представляет собой довольно спартанский пикап, и его текущая цена на торгах, вероятно, отражает это.

Пробег выставленного на аукцион автомобиля неизвестен, так как его одометр не работает. Причем, судя по всему, он вышел из строя примерно на отметке в 42 тысяч 900 километров.

В пикапе есть отопитель, но нет кондиционера, а задние окна управляются с помощью рукояток. Тем не менее, передние стекла конкретно этой машины оснащены электроприводом, а сам интерьер обновлен стеганой кожей на сиденьях и дверных картах.

Дизельный двигатель 14B, установленный под капотом Bandeirante, как известно, долговечен и надежен. Он передает мощность на все четыре колеса через пятиступенчатую механическую трансмиссию и двухступенчатую «раздатку».

На момент публикации этой заметки стоимость лота на аукционе Cars & Bids составляет всего 15 тысяч долларов или чуть больше 900 тысяч рублей.