Российский внедорожник Aurus Komendant показали на первых изображениях

Линейка массовых моделей премиального бренда пока состоит исключительно из седана Senat, однако в будущем пополнится еще несколькими автомобилями из разных кузовных классов. Одним из них должен оказаться внедорожник Aurus Komendant. Как будет выглядеть такой SUV независимые дизайнеры показали на первых изображениях.

В целом дизайн «Коменданта» уже плюс-минус известен. Дизайн внедорожника запатентовали еще в прошлом году. Основываясь на выложенных в базу Роспатента изображениях и были созданы рендерные картинки новинки.

Как можно заметить на опубликованной компьютерной визуализации, Aurus Komendant получит переднюю часть кузова, вдохновленную седаном Senat. В экстерьере автомобиля будет преобладать хром, а также строгие линии кузова.

Техническая информация о модели уже известна. Она была заключена в сертификате Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), полученном осенью прошлого года. Согласно сведениям, занесенным в документ, длина Aurus Komendant составит 5380 мм, ширина – 2004 мм, высота – 1820 мм, а вес машины и клиренс будет равен 3235 кг и 200 мм соответственно.

В качестве двигателя для новинки выступит та же силовая установка, которая сейчас используется в Aurus Senat. Речь идет о 4,4-литровом турбированном бензиновом V8, работающим в паре с электромотором и 9-диапазонным «автоматом» компании Kate. Максимальная мощность такой связки составит 598 лошадиных сил.

Главными конкурентами на российском рынке для Aurus Komendant станут люксовые внедорожники Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga.

Премьера новинки должна состояться уже в этом году (предположительно, в конце лета).