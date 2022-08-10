Микровэн Kia Ray EV пережил обновление

Автомобиль Kia Ray, представляющий собой городской компактный хэтчбек, вышел в продажу в Южной Корее в 2011 году. В основе модели лежала платформа 5-дверки Picanto. В 2017 году автомобиль пережил рестайлинг, а теперь пришла пора второго обновления, правда пока только для его электрической модификации.

Как заявляют в Kia, дизайн нового Ray вдохновлен одним из атрибутов стилистической философии марки под названием «Объединение противоположностей». Автомобилю досталась полностью новая передняя часть кузова, подогнанная под фирменный стиль «Нос тигра».

Спереди изменилось практически всё – начиная от оптики, которая сменила форму, и заканчивая бампером.

Не обошли доработки и корму машины, где появились новые задние фонари, которые теперь объединены двумя тонкими светодиодными линиями, обрамляющими нишу для номерного знака.

Интерьер изменился не так существенно, как внешность модели. Внутри установили новый 4,2-дюймовый ЖК-дисплей, а также немного углубили нишу для мелочевки в торпедо со стороны переднего пассажира.

О том произошли ли какие-либо изменения в технической части Ray EV с обновлением, умалчивается, но можно предположить, что перемен в ней нет от слова «совсем».

Вместе с тем, в ближайшее время подобный рестайлинг должна пережить и бензиновая вариация этого ситикара, которая сейчас продается в Южной Корее исключительно с литровым атмосферным мотором MPI мощностью 76 лошадиных сил. Связку ей составляет 4-скоростная автоматическая трансмиссия и безальтернативный передний привод.