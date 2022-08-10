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У Rolls-Royce Cullinan появилась версия от Carlex Design

От: Алексей Шмидт
rolls royce cullinan yachting edition

Carlex Design — тюнинг-компания, известная прежде всего своим нетрадиционным подходом к переделке роскошных и премиальных автомобилей разных марок. Одна из модельных линий фирмы посвящена культуре яхтинга и вдохновлена ей. А теперь к этой линейке присоединился новый участник.

Речь идет о внедорожнике Rolls-Royce Cullinan под названием Yachting Edition. Он представляет собой, пожалуй, одну из самых роскошных версий этой модели. 

Автомобиль получил серебристую отделку многих декоративных деталей экстерьера, включая крылья, двери и бамперы. Капот, радиаторная решетка, крыша, стойки и другие мелкие элементы, в свою очередь, были выполнены в черном цвете.

rolls royce culli5nan yachting edition 1

По словам представителей Carlex, несмотря на то, что серебристый и черный являются контрастными, они идеально соответствуют друг другу. Венчают картину 22-дюймовые легкосплавные колесные диски с пятью спицами индивидуального дизайна.

rolls royce cullinan yachting5 edition 1

Салон спецверсии Cullinan от польского тюнинг-ателье был полностью переработан, получив облегченные сиденья того же серебристого цвета, что и детали экстерьера.

Серебряные акценты можно найти на приборной панели, дверных панелях и центральной консоли, а контрастная оранжевая кожа покрывает участки торпедо, стойки, подлокотник и рулевое колесо. 

rolls royce cullinan yachting edition 1
rolls royce3 cullinan yachting edition 1

О том, произошли ли какие-либо изменения под капотом внедорожника, не уточняется. Впрочем, вероятность этого невысока. Польское тюнинг-ателье чаще всего концентрируется на визуальных доработках, не затрагивающих техническую составляющую той или иной модели.

Стоимость пакета Yachting Edition для Rolls-Royce Cullinan не раскрывается. Тюнеры предлагают обговаривать ее непосредственно с клиентами. 

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