В Сети показали новый китайский электрический пикап Radar RD6 

Компания Radar – это новый лайфстайл-бренд концерна Geely. Марка ориентирована на молодых людей, проживающих в крупных городах, которые хотят по выходным отправляться в походы или заниматься альпинизмом. Первой моделью Radar должен стать пикап RD6, премьера которого состоится на автосалоне в Чэнду в конце этого лета. Перед публичным дебютом в Сети раскрыли подробности об этом проекте.

Radar RD6 будет представлять собой среднеразмерный пикап с двойной кабиной. Его длина составит 5260 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1830 мм, а размер колесной базы будет равен 3120 мм. В основу модели ляжет модульная архитектура Geely (SEA).

Судя по первым фотографиям, первый электрический пикап новоиспеченного суббренда Geely получит агрессивный внешний облик с необычным передним бампером и головной оптикой, отсылающими к Range Rover, а название марки вместо традиционного шильдика будет нанесено большими буквами на нижней кромке капота.

Кроме того, модели достанутся рейтинги на крыше, большие зеркала заднего вида, антенна в виде акульего плавника и люк в крыше.

При этом задние фонари с необычным рисунком в форме паутины дизайнеры Radar объединят широкой светодиодной полосой.

В салоне можно рассчитывать на виртуальную комбинацию приборов и широкоформатный дисплей мультимедийной системы, который будет как бы нависать над центральной консолью.

RD6 получит задний привод и мощность в 268 лошадиных сил. С места до первой «сотни» электрический пикап будет способен разгоняться за 6 секунд. При этом платформа позволяет модели иметь сразу два двигателя, поэтому в будущем у пикапа может появиться и полноприводный вариант.

По неофициальной информации, Radar RD2 оснастят тяговой батареей емкостью 100 кВт/ч, обеспечивающей модели запас хода до 600 километров.

Другие подробности о первой модели бренда Radar обещают объявить в ходе ее официальной премьеры в конце августа.