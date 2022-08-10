Alpha Motor представила необычный дом на колесах Aplha CAMP 

Калифорнийская компания по производству электромобилей Alpha Motor Corporation представила новую гибридную концепцию компактного внедорожника и кемпинга. В основу нового проекта, получившего название CAMP, лег полностью электрический внедорожник Alpha Rex, представленный еще в мае этого года, но с большими доработками.

Первое, что сразу же бросается в глаза в новом Alpha CAMP по сравнению с исходным внедорожником Alpha Rex, так это необычные трубчатые двери, а также отсутствие задней части кабины, которую удалили, а сам каркас усилили жесткой треугольной балкой.

На крыше предусмотрена большая грузовая корзина, в которую можно поместить до двух алюминиевых кейсов Alubox объемом до 42 литров.

В передней части внедорожника инженеры разместили дополнительную светотехнику, получившую название Gravity LED PRO6 Light.

Длина машины, буксирующей каплевидный жилой прицеп, составляет 4828 мм в длину, 1900 мм – в ширину и 1720 мм в высоту. 17-дюймовые колеса внедорожника Black Rhino Fuji обуты в «зубастые» покрышки BF Goodrich Mud Terrain KM3.

Что касается жилой части сцепки, то внутри нее предусмотрены набор решеток, складной стол для пикника и стулья, а также спальное место. На крыше можно установить специальную палатку, в которой смогут разместиться до двух человек.

Пока проект Alpha CAMP является лишь концептуальным и существует только в виде компьютерных рендеров. Планирует ли Alpha Motor воплощать его в жизнь неизвестно.