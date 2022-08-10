В Сети показали чешский аналог «УАЗ Буханка» – Torsus Praetorian

Несмотря на то, что человек все больше чувствует себя окруженным цивилизацией, в мире по-прежнему существует много мест, недоступных для обычных автомобилей. Впрочем, специально для поездок к ним чешской фирмой Pulsar Expo был создан уникальный микроавтобус Torsus Praetorian.

Автомобиль основан на шасси полноприводного грузовика MAN и имеет пространственную раму в форме автобуса. Внутри машины может разместиться 34 человека, а ее интерьер способен перепрофилироваться во все, что угодно, начиная от автомобиля скорой помощи и заканчивая передвижной мастерской.

Все панели кузова Torsus Praetorian выполнены из прочного пластика, поэтому им не страшна коррозия, а также легко заменимы.

Приводит в движение пассажирский фургон 6,9-литровый рядный 6-цилиндровый дизельный мотор, выдающий 290 лошадиных сил и 1150 Нм крутящего момента. Связку ему составляет широкий список блокировок дифференциала и трансмиссия с «понижайкой».

Заявленный вес машины – 13 400 кг. Впрочем, как заявляют в Pulsar Expo, мощности мотора вполне достаточно для того, чтобы на Torsus Praetorian без каких-либо проблем преодолевал любое препятствие. Помогает ему в этом также внушительный клиренс в 389 мм. Этот показатель позволяет внедорожному автобусу форсировать водные преграды глубиной до 90 см.

Torsus Praetorian производят в Чехии, однако его создатели – выходцы из Украины. Уникальное транспортное средство практически не имеет аналогов в мире. В Европе за него просят от 166 тысяч евро (более 10 миллионов рублей).