Новый Kia Sorento впервые сфотографировали в ходе тестов

Премьера четвертого поколения кроссовера Kia Sorento состоялась весной 2020 года, а уже осенью корейская модель добралась до российского рынка. Спустя год автомобиль пережил незначительную модернизацию, главным изменением в которой оказалось появление на его кузове и в салоне нового логотипа. А теперь Kia готовится к более существенному обновлению своего популярного среднеразмерного кроссовера.

Тестовый прототип реформенного «Соренто» были засняты изданием «Shorts Car» на дорогах Южной Кореи неподалеку от научно-исследовательского центра Hyundai-Kia. Кузов машин был сильно замаскирован, поэтому определить, какие изменения ждут дизайн автомобиля, оказалось крайне непросто.

Тем не менее, по просветам в камуфляже можно предположить, что основные перемены сосредоточатся в передней части машины, тогда как корма с задними фонарями окажутся прежними.

Не ожидается революции и в технической части, поскольку Kia уже закрыла отделы доработок двигателей внутреннего сгорания. Единственное, что может произойти с агрегатной линейкой модели, так это небольшая доработка для соответствия ими более строгим экологическим стандартам.

Что касается интерьера, то взглянув на последние обновленные модели Kia, такие как Telluride и Seltos, можно предположить, что внутри корейцы используют аналогичное решение с объединенными в общий блок 12,3-дюймовыми дисплеями цифровой панели приборов и мультимедийной системы.

О сроках дебюта обновленного Sorento пока нет никакой официальной информации, но корейские СМИ утверждают, что на родине реформенный кроссовер будет представлен до конца 2023 года, а на экспортных рынках появится не раньше 2024-го.